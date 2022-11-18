Биологи: кишечные бактерии влияют на риск развития деменции

Ученые из Университета Сан-Паулу в систематическом обзоре показали роль микробиоты кишечника в функционировании мозга, поведении и патогенезе нейродегенеративных заболеваний. Обзор опубликован в журнале Pharmacological Research.

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Изменения в составе кишечной микробиоты связаны с целым рядом заболеваний: астмой, ожирением, диабетом, аутоиммунными заболеваниями, болезнью Паркинсона. Считается, что взаимодействие пептидов между людьми и кишечными микробами увеличивает риск нейродегенеративных заболеваний у людей с генетической предрасположенностью.

Авторы обзора рассмотрели различные исследования, посвященные механизмам, с помощью которых кишечных бактерии влияют на мозг. Множество работ показали, что кишечная микробиота выделяет сигнальные молекулы, влияющие на иммунную систему, которая активирует блуждающий нерв. При этом может нарушиться функционирование иммунных клеток мозга, что способствует развитию нейродегенеративных заболеваний.

Авторы также выяснили, что изменения в составе кишечной микробиоты, особенно связанные с определенными видами Bacteroides, Lactobacillus, Clostridium и Bifidobacterium, влияют на функцию мозга в моделях грызунов и людей. Эксперименты на мышах с уничтоженной кишечной микробиотой показали, что у них сильно ухудшаются когнитивные функции.

Кроме того, у крыс с дисбактериозом, вызванным приемом антибиотика (ампициллина), наблюдались тревожность, ухудшение памяти и усиление общего воспаления. Лечение пробиотиками восстановило здоровый микробиом и привело к уменьшению когнитивных и поведенческих дисфункций.

Различные исследования пробиотиков и диетических вмешательств показали усиление когнитивной функции и снижение накопления бета-амилоидов у пациентов с болезнью Альцгеймера.