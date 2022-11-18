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2 часа назад

Разработано новое лекарство для снижения холестерина

Ferra.ru

В новом исследовании описывается перорально принимаемый мелкомолекулярный препарат, который уменьшает уровень холестерина в животных моделях на 70%.

Разработано новое лекарство для снижения холестерина
Фото: Ferra.ruFerra.ru

После статинов следующим ведущим классом лекарств для контроля уровня холестерина являются ингибиторы PCSK9. Эти высокоэффективные препараты помогают организму выводить излишки холестерина из крови, но в отличие от статинов, которые доступны в виде пероральных средств, ингибиторы PCSK9 могут назначаться только в виде инъекций, что создает препятствия для их применения.

Центральное место в регуляции холестерина занимают рецепторы ЛПНП, которые находятся на поверхности клеток печени и выводят холестерин из крови, тем самым снижая его уровень в сыворотке. PCSK9 в кровотоке контролирует количество рецепторов ЛПНП, помечая их для разрушения. Поэтому препараты, ингибирующие PCSK9, увеличивают количество рецепторов ЛПНП, которые выводят холестерин.

В новом исследовании ученые показали, что оксид азота также может воздействовать на PCSK9 и ингибировать его, тем самым снижая уровень холестерина. Они создали небольшое молекулярное лекарство, которое увеличивает инактивацию оксидом азота PCSK9. У мышей, получавших этот препарат, на 70% снижается уровень "плохого" холестерина ЛПНП.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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