Ученые приблизились к созданию лекарства против потери мышечной массы

Ученые из Университета штата Огайо обнаружили, что снижение мышечной массы с возрастом (саркопения) сопровождается снижением уровня белка, связанного с выживанием двигательных нейронов. Предварительные результаты исследования были представлены на ежегодном собрании Общества нейробиологов.

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Ученые обнаружили, что уровни белка SMN в спинном мозге и в двигательных нейронах пожилых мышей были на 22% и 55% ниже, чем у мышей среднего возраста. Снижение его концентрации сопровождалось нарушением мышечной функции. Этот дефект был вызван гибелью двигательных нейронов, отвечающих за обмен сигналами между мышцами и центральной нервной системой.

Ранее мутация в гене SMN была связана с врожденной спинальной мышечной атрофией (СМА). Это заболевание приводит к постепенной парализации пациента из-за гибели двигательных нейронов.

Ученые предполагают, что методы генной терапии, разработанные для детей с СМА, могут теперь найти применение в лечении старческой саркопении.