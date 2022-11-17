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17 ноября

Нейробиологи приблизились к созданию лекарства против возрастной потери мышечной массы

Газета.Ru

Ученые из Университета штата Огайо обнаружили, что снижение мышечной массы с возрастом (саркопения) сопровождается снижением уровня белка, связанного с выживанием двигательных нейронов. Предварительные результаты исследования были представлены на ежегодном собрании Общества нейробиологов.

Ученые приблизились к созданию лекарства против потери мышечной массы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ученые обнаружили, что уровни белка SMN в спинном мозге и в двигательных нейронах пожилых мышей были на 22% и 55% ниже, чем у мышей среднего возраста. Снижение его концентрации сопровождалось нарушением мышечной функции. Этот дефект был вызван гибелью двигательных нейронов, отвечающих за обмен сигналами между мышцами и центральной нервной системой.

Ранее мутация в гене SMN была связана с врожденной спинальной мышечной атрофией (СМА). Это заболевание приводит к постепенной парализации пациента из-за гибели двигательных нейронов.

Ученые предполагают, что методы генной терапии, разработанные для детей с СМА, могут теперь найти применение в лечении старческой саркопении.

Первым детям, получившим генную терапию, сейчас 6 лет. Команда также вырастила лабораторных мышей с мутацией, которая заставляла животных вырабатывать больше белка SMN. Подопытные обладали большей нервно-мышечной устойчивостью и быстрее восстанавливались после повреждения нерва.

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