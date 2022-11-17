Ученые приблизились к созданию лекарства против потери мышечной массы

Ученые из Университета штата Огайо обнаружили, что снижение мышечной массы с возрастом (саркопения) сопровождается снижением уровня белка, связанного с выживанием двигательных нейронов. Предварительные результаты исследования были представлены на ежегодном собрании Общества нейробиологов.
Ученые обнаружили, что уровни белка SMN в спинном мозге и в двигательных нейронах пожилых мышей были на 22% и 55% ниже, чем у мышей среднего возраста. Снижение его концентрации сопровождалось нарушением мышечной функции. Этот дефект был вызван гибелью двигательных нейронов, отвечающих за обмен сигналами между мышцами и центральной нервной системой.
Ранее мутация в гене SMN была связана с врожденной спинальной мышечной атрофией (СМА). Это заболевание приводит к постепенной парализации пациента из-за гибели двигательных нейронов.
Ученые предполагают, что методы генной терапии, разработанные для детей с СМА, могут теперь найти применение в лечении старческой саркопении.
Первым детям, получившим генную терапию, сейчас 6 лет. Команда также вырастила лабораторных мышей с мутацией, которая заставляла животных вырабатывать больше белка SMN. Подопытные обладали большей нервно-мышечной устойчивостью и быстрее восстанавливались после повреждения нерва.