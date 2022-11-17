Доказано: оптимисты живут дольше остальных

Продлить жизнь можно благодаря не только здоровому образу жизни, но и позитивному настрою. Поэтому если вы хотите стать долгожителем, то точно имеет смысл поработать над своим мышлением.

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В научном исследовании, опубликованном в 2019 году в PNAS, отмечается, что между тем, что человек думает и сколько он может прожить, есть связь. Результаты показали, что оптимисты живут действительно дольше, чем пессимисты.

В ходе исследования специалисты изучили данные о 69 744 женщинах и 1429 мужчинах. Все участники заполнили для этого специальные опросники.

Команда учёных обнаружила, что у тех, кто был настроен наиболее оптимистично, продолжительность жизни в итоге была на 11–15 % выше. А ещё у них на 50–70 % было больше шансов дожить до 85 лет.