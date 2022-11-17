Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+2° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
34 минуты назад

Доказано: оптимисты живут дольше остальных

Ferra.ru

Продлить жизнь можно благодаря не только здоровому образу жизни, но и позитивному настрою. Поэтому если вы хотите стать долгожителем, то точно имеет смысл поработать над своим мышлением.

Доказано: оптимисты живут дольше остальных
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В научном исследовании, опубликованном в 2019 году в PNAS, отмечается, что между тем, что человек думает и сколько он может прожить, есть связь. Результаты показали, что оптимисты живут действительно дольше, чем пессимисты.

В ходе исследования специалисты изучили данные о 69 744 женщинах и 1429 мужчинах. Все участники заполнили для этого специальные опросники.

Команда учёных обнаружила, что у тех, кто был настроен наиболее оптимистично, продолжительность жизни в итоге была на 11–15 % выше. А ещё у них на 50–70 % было больше шансов дожить до 85 лет.

По словам старшего автора исследования и профессора Лауры Кубзански, другие научные работы демонстрируют, что более позитивные люди могут управлять своими эмоциями, поведениями, более эффективно восстанавливаются после стрессов и трудностей.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители