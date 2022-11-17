Нейробиологи выяснили, что повышает риск болезни Альцгеймера

Ученые из клиники Маунт-Синай и Массачусетского технологического института обнаружили, что генетический вариант APOE4, связанный с высоким риском болезни Альцгеймера, изменяет способ перемещения холестерина в головном мозге, что, вероятно, способствует потере обучаемости и памяти с возрастом. Исследование опубликовано в журнале Nature.

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Генетический вариант APOE4 присутствует примерно у половины людей с болезнью Альцгеймера. Ранее было обнаружено, что APOE4 связан с нарушенным метаболизмом липидов в мозге, в том числе и холестерина. Авторы новой работы выполнили секвенирование одноядерной РНК префронтальной коры головного мозга 32 умерших человек, чтобы выяснить, как мутация влияет на другие гены. Выяснилось, что APOE4 меняет активность генов, которые регулируют транспорт холестерина в головном мозге. Кроме того, исследователи обнаружили, что у пациентов с APOE4 холестерин откладывался в олигодендроцитах. Эти клетки ответственны за выработку миелина — жировой оболочки нервных волокон. Накопление холестерина нарушало структуру миелина и препятствовало передаче электрических сигналов в мозге.