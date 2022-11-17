Нейробиологи рассказали, как телесные наказания влияют на мозг подростков

Американские нейробиологи из Флоридского университета выяснили, что телесные наказания влияют на активность мозга, повышают вероятность возникновения депрессии и тревожности у подростков. Исследовательская работа опубликована в журнале Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Среди участников было 149 подростков в возрасте от 11 до 14 лет. Им нужно было пройти игру, в которой требовалось угадать денежную сумму. Чтобы оценить нервные реакции на ошибку и правильный ответ, ученые вели запись ЭЭГ.

Через 2 года все участники и их родители заполнили серию анкет, которая помогла экспертам выявить тревожности и депрессии у детей, а также оценить стиль воспитания. По словам ученых, у испытуемых, которые подвергались телесным наказаниям, развились беспокойство и депрессия.

Затем подростки прошли задание повторно с записью ЭЭГ. Результаты показали, что у добровольцев из-за телесных наказаний была более выраженная реакция на ошибку и притупленная — на вознаграждение.

«Мы видим, что повышенная реакция нервной системы на ошибки связана с тревожностью, а пониженная реакция на вознаграждение — с депрессией. Следовательно, телесные наказания негативно влияют на развитие нервной системы»,— говорят ученые.