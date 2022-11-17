Российские ученые наряду с зарубежными коллегами работают над созданием новых лекарств, современными методами диагностиками и другими вопросами медицины.

Так, ученые из Белгорода завершили сенсационное исследование, обнаружившее, что именно влияет на развитие болезни желудка. Исследование длилось пять лет и позволяло дать прогноз рискам проявления заболевания.

Результаты исследования могут использоваться в гастроэнтерологии на практике, а также помочь в создании совершенно новых видов лекарств. Смотрите видео, чтобы узнать о прорыве российских ученых подробнее.