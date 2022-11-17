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2 часа назад

Оказалось, что смех помогает похудеть. Врачи объяснили принцип

Секрет Фирмы

Никогда ещё советы экспертов не были такими приятными. Оказывается, чтобы растрясти лишние кило, можно пропадать часами не только в тренажёрке, но и на диване. Смех помогает худеть, но только если он сильный и искренний. Замечали, как после хорошего приступа болят живот и рёбра и тяжело отдышаться, словно после тренировки? Потому что это и была тренировка.

Оказалось, что смех помогает похудеть
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Что происходит, когда мы смеёмся? Сердце ускоряется, и в кровь поступает больше кислорода — возникает эффект такого кардиоупражнения. А если от души поржать минут 10–15, то можно сжечь 40 калорий. Да, это не искупит съеденный бургер, но результат всё равно есть.

Врачи не считают смех полноценной тренировкой — всё-таки и расход калорий маленький, и не все мышцы тела задействованы. Но как приятный бонус для похудения — почему бы и нет. К тому же настроение это точно поднимет, потому что лучше всего смеяться в компании друзей или за просмотром какой-нибудь комедии.

При этом смех — не всегда дело хорошее. По крайней мере, так говорят психиатры. Например, если ваш друг начинает ржать как не в себя в ответ на грустные новости — это повод пристальнее к нему приглядеться. Может быть, это просто такая реакция на стресс или попытка скрыть свои истинные эмоции. А может, и признаки проявляющейся шизофрении. Они приходят не одни, к беспричинному смеху могут добавиться стеклянный взгляд, странные неподходящие гримасы и другое. С более полным списком можно познакомиться здесь.

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