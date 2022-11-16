Противозачаточные снижают возбудимость мозговых клеток

Ученые из Университета штата Огайо обнаружили, что синтетические гормоны, содержащиеся в противозачаточных средствах, могут нарушать передачу сигналов между клетками префронтальной коры — области мозга, активно разивающейся в подростковом периоде. Исследование было представлено на ежегодном собрании Общества нейробиологов.

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Биологи провели эксперимент на молодых самках крыс. Части животных давали комбинацию синтетического эстрогена и прогестерона, обычно встречающуюся в гормональных противозачаточных средствах (таблетках, пластырях и препаратах для инъекций). На момент начала исследования крысам было около четырех недель, что эквивалентно раннему подростковому возрасту у людей. Спустя три недели группа животных, получавших гормоны, показала более высокий уровень гормона стресса в крови. У них также были увеличены надпочечники по сравнению с крысами, которые не получали гормоны.

Это может свидетельствовать о большей чувствительности животных к стрессу. Затем ученые провели анализ активации генов в префронтальной коре животных. Он показал, что у крыс снизилась способность синапсов к возбуждению в этой области мозга. При этом ученые не обнаружили изменений в торможении синапсов, которое могло привести к изменению поведения.

В предыдущих исследованиях потеря функции только возбуждающих синапсов в префронтальной коре была связана с хроническим стрессом и депрессией.

Авторы признают, что пока не знают, что именно означают полученные данные. Но их работа указывает возможное направление дальнейших исследований.