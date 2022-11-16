Противозачаточные снижают возбудимость мозговых клеток

Ученые из Университета штата Огайо обнаружили, что синтетические гормоны, содержащиеся в противозачаточных средствах, могут нарушать передачу сигналов между клетками префронтальной коры — области мозга, активно разивающейся в подростковом периоде. Исследование было представлено на ежегодном собрании Общества нейробиологов.
Биологи провели эксперимент на молодых самках крыс. Части животных давали комбинацию синтетического эстрогена и прогестерона, обычно встречающуюся в гормональных противозачаточных средствах (таблетках, пластырях и препаратах для инъекций). На момент начала исследования крысам было около четырех недель, что эквивалентно раннему подростковому возрасту у людей. Спустя три недели группа животных, получавших гормоны, показала более высокий уровень гормона стресса в крови. У них также были увеличены надпочечники по сравнению с крысами, которые не получали гормоны.
Это может свидетельствовать о большей чувствительности животных к стрессу. Затем ученые провели анализ активации генов в префронтальной коре животных. Он показал, что у крыс снизилась способность синапсов к возбуждению в этой области мозга. При этом ученые не обнаружили изменений в торможении синапсов, которое могло привести к изменению поведения.
В предыдущих исследованиях потеря функции только возбуждающих синапсов в префронтальной коре была связана с хроническим стрессом и депрессией.
Авторы признают, что пока не знают, что именно означают полученные данные. Но их работа указывает возможное направление дальнейших исследований.
Также ученые отметили, что не предлагают женщинам и подросткам отказываться от противозачаточных средств, так как они оказали значимое положительное влияние на здоровье и независимость женщин. Тем не менее, выяснить, как противозачаточные средства влияют на развивающийся мозг, необходимо, чтобы люди могли самостоятельно взвесить риск и пользу их приема.