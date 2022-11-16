4 отличия женщин от мужчин, которые смогли объяснить ученые

Не нужно быть излишне эрудированным для того, чтобы сказать, чем мужчины отличаются от женщин. Однако на самом деле отличий куда больше, чем мы можем себе представить. Подробнее о самых неочевидных из них – в материале "Рамблера".

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Длина пальцев

Сравните свои пальцы с пальцами человека противоположного пола. При внимательном наблюдении вы наверняка заметите одну странность: как правило, у женщин указательный палец длиннее безымянного, а у мужчин все наоборот. По мнению ученых, виной всему гормоны, которые влияют на плод еще в утробе матери.

Зрение

Женщины лучше различают цвета, но мужчины при этом хороши в отслеживании быстро движущихся объектов. По мнению экспертов, эти особенности достались людям еще со времен, когда мужчины занимались охотой, а женщины собирательством.

Адамово яблоко

Вопреки распространенному мнению, адамово яблоко есть у обоих полов. Однако у мужчин оно более заметно. Кадык – это хрящ, защищающий голосовые связки. Поскольку у взрослых мужчин голосовые связки больше, кадык у них куда заметнее.

Мышцы