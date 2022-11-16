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1 час назад

Наличие цели в жизни снижает риск смерти

runews24.ruиещё 1

Учёные Школы общественного здравоохранения Бостонского университета в США провели уникальное исследование и обнаружили, что люди с ярко поставленной целью живут дольше.

Наличие цели в жизни снижает риск смерти
Фото: runews24.rurunews24.ru

Научную статью опубликовал журнал Preventive Medicine.

При этом цель снижает риск смертности у женщин немного больше, чем у мужчин. Однако специалисты не нашли никаких доказательств изменения эффекта в зависимости от расы или этнической принадлежности.

Учёные обнаружили, что постановка больших целей напрямую связана с более здоровым образом жизни (например, с повышенной физической активностью и наблюдением у врачей).

Ведущий автор исследования Коичиро Шиба рассказал, что цель в жизни является степенью, по которой люди воспринимают свою жизнь как имеющую смысл и её наличие может улучшить многие показатели здоровья.

Группа учёных провела эксперимент среди американцев от 50 лет и старше.

Были проанализированы данные свыше 13 тысяч человек в течение 8 лет по целеустремленности.

По итогам оценки выяснилось, что люди с самыми высокими баллами этого показателя имели самый низкий риск смертности (15,2%) по сравнению с людьми, не ставящими перед собой практически никаких целей (36,5%)

Более высокий уровень целеустремленности также повлиял на повышение социально-экономического статуса, улучшение психического и физического здоровья.

Результаты исследования дают возможность понять перспективы постановки цели для улучшения здоровья людей и их благополучия.

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