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1 час назад

Найден эффективный препарат против рака и COVID-19

Lenta.ru

Исследовательская группа из Медицинской школы Кека при Университете Южной Калифорнии (USC) нашла препарат, который эффективен как против COVID-19, так и против рака. Выводы работы описаны в журнале Nature Communications.

Найден эффективный препарат против рака и COVID-19
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Авторы заметили, что по мере развития вирусной инфекции инфицированные клетки вырабатывают более высокие уровни белка GRP78. Специалисты использовали специальный инструмент тмРНК (транспортно-матричная РНК), чтобы подавить производство GRP78 в клетках легких человека в лабораторной культуре, не прерывая другие клеточные процессы. Затем клетки инфицировали SARS-CoV-2. Выяснилось, что вирус стал вырабатывать меньшее количество спайкового белка, необходимого для проникновения в клетки. Это говорит о том, что GRP78 требуется для репликации и производства патогена.

После этого ученые применили недавно разработанный для борьбы с раком низкомолекулярный препарат HA15, который подавляет активность GRP78. Вещество показало высокую эффективность против SARS-CoV-2, при этом не оказывая вредного воздействия на здоровые клетки. Эксперименты на мышах выявили значительное снижение вирусной нагрузки в легких. Ранее HA15 оказался перспективным соединением для борьбы со смертельными видами рака.

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