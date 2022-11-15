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3 часа назад

Бессонница приводит к возникновению различных видов аритмии

runews24.ru

Исследование учёных опубликовал журнал Cardiovascular Innovations and Applications.

Бессонница приводит к возникновению различных видов аритмии
Фото: Runews24Runews24

Как сообщает News Medical, здоровый сон является необходимостью для нормальной психологической и физиологической деятельности организма человека. Учёные указали на то, что лишение организма сна влияет не только на периферическую, но и на центральную нервную систему, которая регулирует возникновение аритмий. Бессонница напрямую связана с путями атоптоза, нарушениями энергетического обмена митохондрий (митохондриальной патологией) и дисфунцией иммунной системы.

Хотя специалисты и полагают, что болезни сна связаны с разными предсердными и желудочковыми аритмиями, в этом направлении ещё нужны дополнительные исследования. После подробного изучения можно будет найти конкретные механизмы и рекомендации для лечения аритмии.

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