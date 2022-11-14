Раскрыт механизм действия антибиотиков последнего резерва

Известно, что чем больше используются антибиотики для борьбы с болезнетворными микробами – тем больше у них формируется устойчивость к этим препаратам. Например, мультирезистентная синегнойная палочка нечувствительна к большинству существующих антибиотиков. Проблема антибиотикорезистентности на сегодняшний день глобальная – она затрудняет лечение многих инфекционных заболеваний.

Фото: Сибмеда Сибмеда

Против бактерий, которые приобрели устойчивость к большинству известных антибиотиков, используют полимиксины – антибиотики последнего резерва. Учёные из Швейцарии объяснили, как действуют эти препараты. Оказалось, они уничтожают бактерии, вызывая кристаллизацию их мембран – передаёт данные исследователей Nano News Net.

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Полимиксины – не новинка, они применяются уже на протяжении нескольких десятилетий. Однако, используются только тогда, когда все другие средства не приводят к результату. Было устонавлено, что они нарушают работу клеточных мембран, но как они это делают – до сих пор было не известно. Выяснить механизм действия полимиксинов взялась команда европейских биологов под руководством Себастиана Хиллера из Базельского университета.

Исследователи обрабатывали полимиксинами бактерии кишечной палочки разных штаммов, в том числе, обладающих устойчивостью к этому антибиотику. Затем мембраны клеток рассматривали под атомным силовым микроскопом. В итоге, учёные заметили: даже минимальные концентрации колистина (полимиксин Е) резко изменяют структуру клеточных мембран. Гладкая и упругая поверхность видоизменяется в кристаллические структуры, схожие с пчелиными сотами. Кристаллизация ведёт к истончению мембраны и увеличивает её площадь. В результате, оболочка клеток становится хрупкой, и клетка перестаёт быть жизнеспособной.