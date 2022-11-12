Популярный БАД повышает риск развития рака с метастазами в мозг

Научные специалисты из Университета Миссури обнаружили, что распространенная биологически активная добавка – никотинамида рибозид – повышает риск развития онкологических заболеваний и метастазирования в мозг. Научная работа представлена в журнале Biosensors and Bioelectronics.

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Специалисты создали технологию сверхчувствительной биолюминесцентной визуализации, которая дает возможность количественно выявлять уровни никотинамида рибозида в реальном времени: чем ярче свет вещества, тем выше его содержание.

Используя данную технологию в экспериментах с животными, ученые сравнили содержание вещества в раковых клетках, здоровых клетках и Т-клетках иммунной системы. Выяснилось, что оно копится в раковых клетках и повышает уровень клеточной энергии, которая особенно нужна опухоли из-за ее ускоренного метаболизма.

Высокие уровни NR могут не только повысить риск развития тройного негативного рака молочной железы, но и спровоцировать метастазирование рака и распространить его в мозг. В последнем случае болезнь станет смертельной, поскольку эффективного лечения не открыто.