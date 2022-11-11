Почему пожилые люди более подвержены риску заражения гриппом

Высокую степень восприимчивости людей пожилого возраста к гриппу исследовали ученые Медицинской школы Университета Мичигана. Об этом пишет издание Involta media, ссылаясь на опубликованные в журнале Nature Communications результаты исследования.

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Группой исследователей были предприняты попытки выяснить причины, по которым альвеолярные макрофаги, выполняющие первичную защиту легких, с возрастом теряют свои основные функции. Данные иммунные клетки способны атаковать вредоносные микроорганизмы, такие как вирус гриппа, и находятся внутри небольших воздушных мешочков или в альвеолах в легких. С возрастом их становится значительно меньше.

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Ранее по результатам исследования другой группы ученых выяснилось, что при перемещении макрофаги из старой в мышцы в новую, последняя «омолаживалась». Причина этому явлению – иммуномодулятор липидов, который известен под названием простагландин E2 (PGE2) и обладающий широким спектром эффектов: индукция родов при беременности, воспаления при артритах и многое другое. Ученые выявили, что с возрастом у человека в легких растет количество PGE2. Это оказывает негативное ограничительное воздействие на микрофаги, что приводит ухудшению процессов регенерации организма и общему ухудшению здоровья.

У команды ученых есть предположение, что накопление PGE2 можно еще расценивать в качестве дополнительного маркера старения. В результате проведенного исследования было выяснено, что с возрастом клетки, которые выстилают воздушные мешочки в легких, стареют, что вызывает увеличение выработки PGE2 и снижению иммунной функции. Для установления связи PGE2 и высокой степени восприимчивости к вирусу гриппа, они занимались лечением мышей старшего возраста препаратом ,блокирующим PGE2.

В будущем ученые планируют провести исследования для выявления различных способов влияния PGE2 на макрофаги лёгких, а также возможное его участие в воспалительных процессах во всем организме.