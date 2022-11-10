Что способствует развитию стресса у человека

Отрицательные эмоции, такие как чувство тревоги и страха, несмотря на весь связанный с ними негатив, являются необходимыми для человека. Именно переживая волнение и беспокойства, люди запоминают информацию о неприятных событиях, что впоследствии помогает предупредить опасности. Ведь эмоции со временем забываются, но память о связанных с ними событиях остается.

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Немецкие ученые из Университета Бонна считают, что далеко не каждый способен справиться с негативными чувствами, которые возникли на фоне стресса. Если человек не научится бороться с отрицательными эмоциями, он может со временем стать подверженным психическим заболеваниям.

Специалисты выдвинули гипотезу о том, что в хроническом стрессе у человека виноваты динорфины. Эти вещества подавляют эмоции и не дают угаснуть чувству постоянной тревоги по поводу уже пережитых неприятностей.

Чтобы доказать свое предположение, ученые провели серию экспериментов, для участия в которых отобрали две группы добровольцев. У членов первой группы наблюдалась повышенная активность динорфинов, а у испытуемых из второй группы – наоборот, пониженная.