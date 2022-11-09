Как хирургия помогает пациентам с нарушением кровотока

Ученые из Гарвардской медицинской школы выяснили, что хирургическое восстановление кровотока в ногах уменьшает боль и улучшает качество жизни у людей с заболеванием периферических артерий (ЗПА). Предварительные результаты представлены на собрании Американской кардиологической ассоциации.

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В исследовании приняли участие 1830 человек из США, Канады, Италии, Финляндии и Новой Зеландии с тяжелым ЗПА. Средний возраст составил 67 лет, 28% из них были женщины и 72% были белыми. Среди участников 36% курили сигареты, 69% имели диабет, а 11% — терминальную стадию заболевания почек. Около 22% сообщили о боли в ногах в покое как о главном симптоме.

Основным методом лечения людей с высоким риском ампутации из-за ЗПА является шунтирование, при котором вена пациента или искусственный кровеносный сосуд используются, чтобы построить путь в обход заблокированной артерии. Менее инвазивным подходом является ангиопластика — расширение просвета артерии с помощью катетера и/или стента.

И после шунтирования, и после ангиопластики показатели боли значительно снизились, а показатели качества жизни повысились для всех участников. Ученые выяснили, что шунтирование вены было связано с лучшими результаты по сравнению с ангиопластикой. При этом шунтирование было связано с более длительным восстановлением.