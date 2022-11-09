Создана система для считывания мыслей парализованных людей

Научные специалисты в Соединенных Штатах Америки сумели разработать высокоточный интерфейс для считывания мыслей парализованных людей. Об этом американские исследователи рассказали в специальном материале, который был обнародован восьмого ноября в научном журнале Nature Communications.

«Мы разработали и проверили в клинических испытаниях систему, которая напрямую подключается к коре мозга парализованных людей и позволяет им озвучивать осмысленные предложения в режиме реального времени», — сообщается в тексте представленной исследователями статьи.

Согласно опубликованной научными специалистами информации, они сумели добиться такой точности системы, что она ошибалась только в 6 процентах случаев в процессе распознавания. При помощи системы сумели расшифровывать мысли на скорости 29 символов в минуту.