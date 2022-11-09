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2 часа назад

Нейрофизиологи создали систему для считывания мыслей парализованных людей

FBM.ru

Научные специалисты в Соединенных Штатах Америки сумели разработать высокоточный интерфейс для считывания мыслей парализованных людей. Об этом американские исследователи рассказали в специальном материале, который был обнародован восьмого ноября в научном журнале Nature Communications.

Создана система для считывания мыслей парализованных людей
Фото: FBM.ruFBM.ru

«Мы разработали и проверили в клинических испытаниях систему, которая напрямую подключается к коре мозга парализованных людей и позволяет им озвучивать осмысленные предложения в режиме реального времени», — сообщается в тексте представленной исследователями статьи.

Согласно опубликованной научными специалистами информации, они сумели добиться такой точности системы, что она ошибалась только в 6 процентах случаев в процессе распознавания. При помощи системы сумели расшифровывать мысли на скорости 29 символов в минуту.

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