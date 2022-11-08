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2 часа назад

Создан новый эффективный способ борьбы с шумом в ушах

Ferra.ru

Звон или шум в ушах встречается у более 7 миллионов человек, проживающих в Великобритании. Кроме того, каждый 20-й человек с этой проблемой также испытывает неприятные ощущения. Всё это приводит к депрессии, сложностям при выполнении повседневных задач, расстройствам сна. Но есть способ это исправить.

Создан новый эффективный способ борьбы с шумом в ушах
Фото: Ferra.ruFerra.ru

От звона в ушах сейчас всё ещё нет эффективного лекарства. Однако учёные из Университета Окленда (Новая Зеландия) создали особую терапию, основанную на использовании мобильного приложения. Такой метод лечения оказался успешным: у 65 % участников симптомы уменьшились.

В ходе этого исследования 61 человеку со звоном в ушах была назначена какая-либо из двух программ лечения. Первая была основана на новом приложении для смартфона, вторая - на популярном приложении самопомощи.

По итогам исследования оказалось, что 65 % добровольцев, которые прошли новое лечение, ощутили значительное уменьшение шума в ушах. А те, кто пользовался другим приложением, не сообщили об улучшении их состояния. Длилось всё это исследование 12 недель.

В целом новая терапия программирует мозг таким образом, что шум в ушах превращается в фоновый шум, который не мешает человеку.

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