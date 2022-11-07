Впервые исследованы воспоминания умирающих пациентов

Впервые исследованы воспоминания пациентов о том, что с ними было, пока они были на грани смерти.

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Новое исследование показывает, что каждый пятый человек, переживший сердечно-легочную реанимацию (СЛР) после остановки сердца, может описать осознанные переживания, которые произошли, когда они, казалось бы, были без сознания и были на грани смерти.

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В исследовании, проведенном под руководством ученых из Медицинской школы Гроссмана при Нью-Йоркском университете и других странах, приняли участие 567 мужчин и женщин, у которых остановилось сердцебиение во время госпитализации и которые прошли сердечно-легочную реанимацию в период с мая 2017 года по март 2020 года в США и Великобритании.

Выжившие сообщили об уникальных осознанных переживаниях, включая ощущение отделения от тела, наблюдение за событиями без боли или страданий, а также осмысленную оценку жизни, в том числе своих действий, намерений и мыслей по отношению другим. Исследователи обнаружили, что эти переживания отличаются от галлюцинаций, бреда, иллюзий, снов или сознания, вызванного сердечно-легочной реанимацией.

В работу также вошли тесты на скрытую активность мозга. Ключевым открытием стало обнаружение всплесков мозговой активности, включая так называемые гамма-, дельта-, тета-, альфа- и бета-волны. Некоторые из этих мозговых волн обычно возникают, когда люди находятся в сознании и выполняют высшие психические функции, включая мышление, поиск в памяти и сознательное восприятие.

«Эти воспоминания и изменения мозговых волн могут быть первыми признаками так называемого околосмертного опыта, и мы впервые зафиксировали их в большом исследовании», — говорит Сэм Парния

Эти результаты свидетельствуют о том, что, находясь на грани смерти и в коме, люди переживают уникальный внутренний осознанный опыт.

Выявление измеримых электрических признаков осознанной и повышенной мозговой активности вместе с аналогичными историями воспоминаний о смерти фактически доказывает, что человеческое самоощущение и сознание, как и другие биологические функции тела, могут не полностью прекратиться во время смерти.

«Эти осознанные переживания нельзя считать уловкой больного или умирающего мозга, а скорее уникальным человеческим опытом, возникающим на грани смерти.

Когда мозг отключается, многие его естественные тормозные системы освобождаются. Это явление, известное как расторможенность, обеспечивает доступ к глубинам сознания человека, включая сохраненные воспоминания, мысли от раннего детства до смерти и другие аспекты реальности. Хотя никто не знает эволюционной цели этого явления, оно ясно раскрывает вопросы о человеческом сознании даже после смерти», — говорит Парния.

В этом исследовании также были изучены дополнительные свидетельства 126 человек, переживших остановку сердца, чтобы обеспечить более глубокое понимание тем, связанных с воспоминаниями о смерти.