Изучено влияние хронотипа на интеллектуальные способности

В процессе исследования специалисты изучили данные 61 человека в возрастном диапазоне 20-78 лет. Им провели разносторонний скрининг, чтобы исключить нарушения сна и другие факторы. Также добровольцев оснастили устройствами для мониторинга их активности.

Оказалось, что люди-жаворонки (те, кто раньше ложится спать и раньше пробуждается) обладают лучшими вербальными способностями. Поскольку традиционное начало образовательных занятий в школе и вузах происходит в первой половине дня, те, кто просыпается раньше из-за своих биологических ритмов, обладают лучшей предрасположенностью к когнитивными навыкам и усвоению новой информации в течение дня. Например, уроки по математике и естественным наукам часто планируются на утро, однако люди-совы (те, кто поздно отходит ко сну и поздно просыпается) находятся не в лучшем интеллектуальном состоянии и не могут изучать новый материал с той же эффективностью, что жаворонки.