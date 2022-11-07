От каких болезней может уберечь высшее образование

Наличие высшего образования не гарантирует успешную карьеру, как и его отсутствие не ставит крест на будущем. Однако, по мнению ученых, диплом университета может повлиять на... здоровье. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из сериала "Теория большого взрыва" Кадр из сериала "Теория большого взрыва"

Эксперты НИУ ВШЭ провели исследование, в котором приняли участие 12 тысяч человек, 30% из которых окончили университет. При анализе данных добровольцев специалисты учитывали наличие диплома о высшем образовании, хронических недугов, самооценку здоровья, а также социально-экономический статус.

Прежде всего эксперты выяснили, что люди с высшим образованием на 8% чаще оценивают состояние своего здоровья как хорошее или очень хорошее. Кроме того, оказалось, что высшее образование снижает вероятность ожирения на 4-5%. Эксперты объяснили это тем, что люди, окончившие университет, внимательнее относятся к своему образу жизни. Вместе с тем у людей без высшего образования зачастую меньше времени и ресурсов для того, чтобы правильно питаться и заниматься спортом.

Но и это еще не все, диплом о высшем образовании снижает вероятность сердечных заболеваний.

Согласно более ранним исследованиям, люди с высшим образованием реже страдают от тревожности, депрессии, диабета и астмы. К тому же, более высокий уровень образования снижает тягу к курению.

В 2017 году эксперты НИУ ВШЭ также изучили влияние образования на смертность людей и пришли к выводу, что люди с высшим образованием в среднем живут дольше, чем малообразованные люди. Это происходит потому, что люди с низким уровенм образования, как правило, занимаются тяжелым физическим трудом. Кроме того, у таких людей более низкий уровень жизни и подчас качественное медицинское обслуживание им недоступно.