Способ борьбы с астмой поможет снизить аллергию на кошек

Как пишет Science News, наибольший эффект в борьбе с симптомами аллергии оказывает комбинированная терапия с использованием прививок.

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Аллероголог из США Лиза Уитли отметила, что, несмотря на долгое использование прививок от аллергии, их точное действие до конца не изучено. Некоторые пациенты полностью избавляются от аллергии после такой терапии. Другим же помогают только постоянные прививки.

Было проведено исследование. Ученые использовали моноклональное антитело под названием тезепелумаб. Благодаря ему они хотели заблокировать стромальный лимфопоэтин тимуса или TSLP. Антитело применялось для лечения астмы, поэтому ученые знали о его безопасности.

Исследователи делали 121 пациенту, у которых была аллергия на кошек, стандартные прививки от аллергии, тезепелумаб, их комбинацию либо плацебо.

Спустя полгода выяснилось, что получившие комбинированную терапию пациенты избавились от части симптомов аллергии на кошачью перхоть. Уровни вызывающих аллергию антител в их крови продолжали снижаться даже спустя год после терапии.