Никто не может точно предположить, по какой причине в теле человека возникают опухоли. Некоторые из них поражают своим составом. Например, тератомы могут содержать волосы, ногти и даже глаз. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Тератомы — это редкие опухоли, которые содержат различные типы тканей, такие как кости, зубы, мышцы и волосы. Яичники, яички и копчик чаще всего подвержены недугу, однако болезнь также может распространяться в нервную систему и брюшную полость. Тератома может быть злокачественной или доброкачественной, в зависимости от ее структуры.

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Зрелые тератомы проявляются по-разному: они могут быть твердыми, состоящими из ткани без оболочки; кистозными, содержащимися в мешочке; смешанные, имеющими как кистозную, так и твердую часть. Чем дольше образование остается в организме, тем больше вероятность того, что опухоль превратится в раковую.

Кобец Татьяна Юрьевна Врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России)

Пр сорвам врача, тератомы возникают, когда в процессе деления клеток возникают осложнения. В частности, заболевание развивается в половых клетках организма, которые могут превратиться в любой тип клеток — от яйцеклетки и сперматозоида до волосяных клеток.

В зависимости от вида тератомы возникают самые разнообразные симптомы, такие как боль в животе, слабость в ногах, внутреннее кровотечение, повышенная температура тела, запор. Ранняя диагностика заболевания способствует успешному лечению.

Не всегда леко определить наличие тератомы. Часто опухоли выглядят как кисты или могут быть вообще незаметны. Если врач заподозрит у пациента тератому, он проведет физический осмотр и попросить сдать такие анализы как: рентген, УЗИ, сканирование костей, МРТ или КТ, чтобы увидеть, где находится опухоль, и определить степень ее распространения. Анализ крови покажет уровень гормонов в организме, указывающих на наличие опухоли.

Кобец Татьяна Юрьевна Врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России)