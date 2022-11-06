Откуда берется тератома — киста с глазами и когтями

Никто не может точно предположить, по какой причине в теле человека возникают опухоли. Некоторые из них поражают своим составом. Например, тератомы могут содержать волосы, ногти и даже глаз. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Тератомы — это редкие опухоли, которые содержат различные типы тканей, такие как кости, зубы, мышцы и волосы. Яичники, яички и копчик чаще всего подвержены недугу, однако болезнь также может распространяться в нервную систему и брюшную полость. Тератома может быть злокачественной или доброкачественной, в зависимости от ее структуры.
Пр сорвам врача, тератомы возникают, когда в процессе деления клеток возникают осложнения. В частности, заболевание развивается в половых клетках организма, которые могут превратиться в любой тип клеток — от яйцеклетки и сперматозоида до волосяных клеток.
В зависимости от вида тератомы возникают самые разнообразные симптомы, такие как боль в животе, слабость в ногах, внутреннее кровотечение, повышенная температура тела, запор. Ранняя диагностика заболевания способствует успешному лечению.
Если тератома распространилась на другие органы, является злокачественной или может стать раковой, медик может предложить удалить ее хирургическим путем. После этого будут проведены курсы химиотерапии и облучения. Дальнейшее лечение будет зависеть от возраста, состояния здоровья и истории болезни пациента.