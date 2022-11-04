Ученые: высыпайтесь, а то ослепнете

В сутки 7–9 часов должны стабильно выделяться на сон, но если спать больше или меньше — это может привести к очень неприятным последствиям. Просядут сердце, сосуды и нервная система, начнёт копиться лишний вес. Но самое опасное здесь — потеря зрения.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Британские учёные (нормальные, а не из анекдотов) выяснили, что из-за беспорядочного сна растёт риск развития глаукомы. Специалисты Британского биобанка 16 лет наблюдали за почти 410 000 человек, изучая их привычку спать.

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В исследовании приняли участие люди от 40 до 69 лет. Среди них различали жаворонков и сов, тех, кто спал в полном объёме (7–9 часов), кто его превышал, а кто недобирал. Также учёные следили за любителями прикорнуть днём или посмотреть в потолок ночью.

Как оказалось, люди с нестабильным сном больше подвержены возникновению глаукомы, которая дальше может привести к слепоте. Из испытуемых печальный диагноз поставили 8690 людям. В особой группе риска оказались мужчины в возрасте, у которых обнаружили гипертонию или диабет. Поэтому если эти условия подходят и вам, то пора ложиться пораньше...

Самым опасным признаком оказалась дневная сонливость. Фанаты прилечь на полчасика получают глаукому на 20% чаще остальных. Больше везёт тем, кто бегает от бессонницы, но всё никак не убежит — у них болезнь глаз появляется на 12% чаще. Любители недоспать или переспать сталкиваются с глаукомой на 8% активнее, а вот привычка храпеть почти безобидная — она приводит к слепоте лишь в четырёх случаях из ста.

Как объяснили врачи, быстро обнаружить глаукому сложно: она развивается медленно, но верно, а самое главное — тихо. Поэтому группа риска должна особенно пристально за собой следить. К ней, кстати, относят людей в возрасте от 55 лет, у которых есть наследственная предрасположенность, сильная близорукость, какие-либо болезни сердечно-сосудистой системы или повышенное внутриглазное давление.

Частые мигрени тоже считаются красным флагом. В 90% случаев слепоту удаётся остановить, но это только если глаукому обнаружить и начать вовремя лечить. Так что людям в группе риска лучше почаще захаживать к офтальмологам (да и не только к ним, с возрастом проблем становится всё больше).