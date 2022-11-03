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16 часов назад

Магнитоуправляемые бактерии могут доставлять лекарства прямо к опухоли

express-novosti.ru

Ученые пытались контролировать бактерии, которые реагируют на магнитные поля. В будущем такие бактерии смогут доставлять лекарства прямо к опухолям

Магнитоуправляемые бактерии могут доставлять лекарства прямо к опухоли
Фото: PxherePxhere

Бактерии могут иметь самые разнообразные свойства. Например, более ранние исследования швейцарских ученых показали, что бактерии рода Magnetospirillum содержат частицы оксида железа. Это делает их чувствительными к магнитным полям.

Это чрезвычайно интересная информация для науки, так как бактерии, с которыми можно бороться, тоже можно использовать, например, в медицине. Симона Шюрле из Швейцарского федерального технологического университета в Цюрихе и ее команда продолжили это более раннее исследование.

Шюрле использовала эти бактерии для управления движениями в теле лабораторных мышей. В экспериментах ученые показали, что бактерии Magnetospirillum можно контролировать с помощью вращающихся магнитных полей в телах мышей, при этом эти бактерии также могут проникать через стенки кровеносных сосудов. Именно эта способность необходима подобным бактериям, оснащенным грузом лекарств, для проникновения в опухоли человеческих пациентов в будущем.

«Мы также использовали естественное и автономное движение этих бактерий», — объясняет Шюрле. «После того, как магнитная бактерия проникает через стенку сосуда в опухоль, она может проникнуть глубже в опухолевую ткань своим собственным ходом».

В других экспериментах, проводившихся на клеточных культурах, исследователи прикрепляли к магнитным бактериям липидные везикулы — липосомы. В будущем именно в таких мешочках бактерии смогут доставлять лекарства прямо к опухоли.

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