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56 минут назад

Стресс на работе заразен и передается от начальника к подчиненным

Passion.ru

Ученые доказали, что стресс «заразен» и передается на работе от начальника к подчиненным. Хуже всего то, что последствия «заражения» могут ощущаться сотрудниками до года.

Стресс на работе заразен и передается от начальника к подчиненным
Фото: Passion.ruPassion.ru

Исследованием проблемы занимались специалисты из университетов Дании и Германии. Они проанализировали результаты опросов более 5,6 тысяч человек – сотрудников датского муниципалитета и их руководителей.

Исследователи пришли к выводу, что стресс, действительно, передается от начальства и может ощущаться даже через год. Состояние напряжения исчезает в течение двух следующих лет.

Специалисты рекомендовали не расстраивать и не злить руководителей, чтобы таких «заражений» не происходило.

В планах ученых – изучить изменение эффекта «заражения» стрессом не по годам, а по месяцам и неделям.

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