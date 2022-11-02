Стресс на работе заразен и передается от начальника к подчиненным

Ученые доказали, что стресс «заразен» и передается на работе от начальника к подчиненным. Хуже всего то, что последствия «заражения» могут ощущаться сотрудниками до года.

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Исследованием проблемы занимались специалисты из университетов Дании и Германии. Они проанализировали результаты опросов более 5,6 тысяч человек – сотрудников датского муниципалитета и их руководителей.

Исследователи пришли к выводу, что стресс, действительно, передается от начальства и может ощущаться даже через год. Состояние напряжения исчезает в течение двух следующих лет.

Специалисты рекомендовали не расстраивать и не злить руководителей, чтобы таких «заражений» не происходило.