Почему только 23% людей на Земле не болеют с похмелья

Научные специалисты пояснили, почему некоторые люди легче переносят последствия злоупотребления алкоголем. Согласно сведениям Daily Mail, примерно каждый пятый человек на Земле является счастливым обладателем генов, которые дают ему возможность меньше остальных страдать от распространенных симптомов похмелья, будь то головная боль, тошнота или рвота.

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Исследования подтвердили, что за тяжесть последствий после алкоголя ответственны три гена: CYP2E1, ADH1B и ALDH2. Первый отвечает за расщепление организмом алкогольных соединений, иначе говоря, от его работы зависит то, как быстро человек перерабатывает алкоголь. Чем эффективнее организм справляется с этим, тем меньше будет симптомов похмелья.

ADH1B отвечает за процесс трансформации алкоголя в ацетальдегид — органическое химическое вещество, накапливающееся в печени. Именно оно провоцирует чувство похмелья и связанные с этим симптомы. ALDH2, в свою очередь, вырабатывает ферменты, которые выводят токсины и прочие вредные вещества из организма человека.

Слаженное взаимодействие всех трёх генов способствует тому, что человек намного легче переносит последствия употребления. Специалистам приходится прибегать к уникальным способам. Проверить эффективность генов можно лишь у близнецов, генетическая схожесть которых дает возможность испытать их работу на практике.

Одно такое исследование провели в 2014 году. Специалисты тогда поставили эксперимент на порядка 4500 парах близнецов и обнаружили, что стойкость перед похмельем и его частота зависят сугубо от генетического состава для 45% мужчин и 40% женщин.