Российскими учеными была обнаружена «бактерия радости»

Российскими учеными был определен вид бактерий, степень концентрации которых в организме пациентов с диагнозом клиническая депрессия оказался ниже, чем у здорового человека. Такое открытие было сделано специалистами Сколтеха совместно с коллегами из Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева и Центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского. Этим поделились исследователи с журналистами издания Известия.

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Оказалось, что «Бактерии радости» – это микробы Faecalibacterium prausnitzii, живущие в толстом кишечнике человека и не встречающиеся в органах пищеварительного тракта животных. Такие результаты были получены благодаря анализу метагенома, который позволяет исследовать совокупность генов кишечных бактерий.

«Если вы знаете, какие гены в метагеноме кишечной микробиоты пациентов с депрессией представлены существенно больше или меньше, чем у здоровых людей, можно попытаться сделать две вещи. Во-первых, вы можете использовать анализ кала как вспомогательный инструмент при диагностике психических заболеваний. Во-вторых, вы можете создавать лекарства, которые нормализуют микрофлору пациентов с депрессией», — проинформировал стажер-исследователь Центра молекулярной и клеточной биологии Сколтеха Алексей Ковтун, который первым написал научную статью о проведенных исследованиях.