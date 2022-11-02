Российскими учеными была обнаружена «бактерия радости»

Российскими учеными был определен вид бактерий, степень концентрации которых в организме пациентов с диагнозом клиническая депрессия оказался ниже, чем у здорового человека. Такое открытие было сделано специалистами Сколтеха совместно с коллегами из Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева и Центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского. Этим поделились исследователи с журналистами издания Известия.
Оказалось, что «Бактерии радости» – это микробы Faecalibacterium prausnitzii, живущие в толстом кишечнике человека и не встречающиеся в органах пищеварительного тракта животных. Такие результаты были получены благодаря анализу метагенома, который позволяет исследовать совокупность генов кишечных бактерий.
«Если вы знаете, какие гены в метагеноме кишечной микробиоты пациентов с депрессией представлены существенно больше или меньше, чем у здоровых людей, можно попытаться сделать две вещи. Во-первых, вы можете использовать анализ кала как вспомогательный инструмент при диагностике психических заболеваний. Во-вторых, вы можете создавать лекарства, которые нормализуют микрофлору пациентов с депрессией», — проинформировал стажер-исследователь Центра молекулярной и клеточной биологии Сколтеха Алексей Ковтун, который первым написал научную статью о проведенных исследованиях.
Большинство микроорганизмов в желудочно-кишечном тракте выделяют такие продукты жизнедеятельности, как нейромедиаторы, которые оказывают регулирующее действие на головной мозг, о чем рассказал пояснил заведующий кафедрой терапии Института профессионального образования Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Чавдар Павлов. Однако на сегодняшний день процесс изменения состава микробиома является только красивой научной гипотезой, требующей дальнейшего глубокого изучения и доказательства.