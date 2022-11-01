Как две минуты спорта изменят ваше здоровье

Многие люди убеждены, что спорт не принесет пользы здоровью, если заниматься им меньше нескольких часов в неделю. Однако ученые доказали, что это ошибочное мнение. Подробнее о выводах, к которым они пришли – в материале "Рамблера".
Эксперты использовали в своей работе долгосрочное исследование Британского Биобанка, чтобы оценить активность и здоровье более 150 тысяч взрослых людей от 40 до 69 лет. Для этого были использованы научные трекеры, позволявшие получить представление об их активности.
В ходе глубокого анализа специалисты установили, что накопление этого времени короткими всплесками продолжительностью до двух минут в ходе каждого дня также имело эффект. Четыре всплеска активной деятельности каждый день снижали риск смерти на 27%, а 10 коротких сеансов в неделю снижали риск развития сердечно-сосудистых недугов на 16% и риск развития онкологии на 17%.
"Результаты показывают, что накопление активности короткими периодами в течение недели может помочь нам жить дольше. Учитывая, что нехватка времени является наиболее часто упоминаемым препятствием для регулярной физической активности, непродолжительные упражнения в течение дня могут быть особенно привлекательным вариантом для занятых людей",
– подчеркнул автор исследования, доктор Сиднейского университета Мэтью Ахмади.