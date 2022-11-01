Как две минуты спорта изменят ваше здоровье

Многие люди убеждены, что спорт не принесет пользы здоровью, если заниматься им меньше нескольких часов в неделю. Однако ученые доказали, что это ошибочное мнение. Подробнее о выводах, к которым они пришли – в материале "Рамблера".

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Эксперты использовали в своей работе долгосрочное исследование Британского Биобанка, чтобы оценить активность и здоровье более 150 тысяч взрослых людей от 40 до 69 лет. Для этого были использованы научные трекеры, позволявшие получить представление об их активности.

Полная пассивность была связана с 4% риском смерти в течение пяти лет

Показатель уменьшился вдвое при менее чем 10 минутах интенсивных упражнений в неделю

При 60 минутах и более риск снизился до 1%

15 минут в неделю сокращали риск ранней смерти на 18%

53 минуты в неделю были связаны со снижением смертности от любой причины на 36% В исследовании приняли участие более 70 тысяч взрослых без сердечных заболеваний и онкологии. Ученые проанализировали объем и частоту их активной деятельности и изучили связь со смертью от всех причин. Эксперты установили, что даже минимальная физическая активность имела влияние:

В ходе глубокого анализа специалисты установили, что накопление этого времени короткими всплесками продолжительностью до двух минут в ходе каждого дня также имело эффект. Четыре всплеска активной деятельности каждый день снижали риск смерти на 27%, а 10 коротких сеансов в неделю снижали риск развития сердечно-сосудистых недугов на 16% и риск развития онкологии на 17%.

"Результаты показывают, что накопление активности короткими периодами в течение недели может помочь нам жить дольше. Учитывая, что нехватка времени является наиболее часто упоминаемым препятствием для регулярной физической активности, непродолжительные упражнения в течение дня могут быть особенно привлекательным вариантом для занятых людей",