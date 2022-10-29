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3 часа назад

Разгадывание кроссвордов лучше интеллектуальных игр замедляет потерю памяти у пожилых людей

runews24.ru

Ученые из Колумбийского университета совместно с экспертами из Университета Дьюка провели исследование и выяснили, что на ранних стадиях снижения когнитивных функций мозга у пожилых людей более эффективно предотвращает потерю памяти разгадывание кроссвордов.

Как кроссворды замедляют потерю памяти у пожилых людей
Фото: runews24.rurunews24.ru

Исследователи провели эксперимент, который длился 78 недель и еженедельно фиксировали результаты. В качестве добровольцев они пригласили 107 мужчин и женщин, средний возраст которых был 71 год, с умеренными когнитивными нарушениями.

Участников исследования разделили на две группы. Одна фокус-группа должна была разгадывать кроссворды на компьютере. Члены второй группы играли в интеллектуальные игры. Первая фаза эксперимента длилась 12 недель. Выяснилось, что разгадывание кроссвордов больше помогло людям с более тяжелыми симптомами. При этом обе методики оказались эффективны на ранних стадиях снижения умственных способностей.

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