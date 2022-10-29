Как кроссворды замедляют потерю памяти у пожилых людей

Ученые из Колумбийского университета совместно с экспертами из Университета Дьюка провели исследование и выяснили, что на ранних стадиях снижения когнитивных функций мозга у пожилых людей более эффективно предотвращает потерю памяти разгадывание кроссвордов.

Исследователи провели эксперимент, который длился 78 недель и еженедельно фиксировали результаты. В качестве добровольцев они пригласили 107 мужчин и женщин, средний возраст которых был 71 год, с умеренными когнитивными нарушениями.