Как кроссворды замедляют потерю памяти у пожилых людей

Ученые из Колумбийского университета совместно с экспертами из Университета Дьюка провели исследование и выяснили, что на ранних стадиях снижения когнитивных функций мозга у пожилых людей более эффективно предотвращает потерю памяти разгадывание кроссвордов.
Исследователи провели эксперимент, который длился 78 недель и еженедельно фиксировали результаты. В качестве добровольцев они пригласили 107 мужчин и женщин, средний возраст которых был 71 год, с умеренными когнитивными нарушениями.
Участников исследования разделили на две группы. Одна фокус-группа должна была разгадывать кроссворды на компьютере. Члены второй группы играли в интеллектуальные игры. Первая фаза эксперимента длилась 12 недель. Выяснилось, что разгадывание кроссвордов больше помогло людям с более тяжелыми симптомами. При этом обе методики оказались эффективны на ранних стадиях снижения умственных способностей.