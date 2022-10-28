Какой уровень тестостерона считать низким у молодых мужчин

Ученые из Мичиганского университета в Анн-Арборе выяснили, что стандартная граница низкого уровня тестостерона может быть неточна для мужчин в возрасте 45 лет и моложе, сообщается в исследовании, опубликованном в The Journal of Urology.

Дефицит тестостерона обычно рассматривается как заболевание, поражающее пожилых мужчин. Тем не менее, урологи наблюдают растущее число молодых мужчин с проблемами, связанными с дефицитом тестостерона, часто с менее специфическими симптомами, такими как упадок сил и усталость. Дефцит тестостерона диагностируют при уровне менее 300 нанограммов на децилитр, но этот порог основан на исследованиях пожилых мужчин.

Ученые проанализировали данные общенационального исследования почти 1500 мужчин в возрасте от 20 до 44 лет. В исследование не включались мужчины, получающие гормональную терапию, а также те, у кого в анамнезе был рак яичка или удаление яичка (орхиэктомия). Из-за нормальных ежедневных колебаний уровня тестостерона в анализе использовались только утренние измерения тестостерона.

Как и ожидалось, уровень тестостерона снижался в пожилом возрасте. Возрастные пороговые значения низкого уровня тестостерона варьировались от 409 нг/дл в возрасте от 20 до 24 лет до 350 нг/дл в возрасте от 40 до 44 лет, что значительно выше стандартного порогового значения. Каждый год увеличения возраста был связан со снижением уровня тестостерона на 4,3 нг/дл.