Почему татуировки не исчезают, хотя кожа обновляется

Внешний слой кожи естественным образом обновляется в течение каждых двух-четырех недель на протяжении всей жизни. Так почему же нанесенный на нее рисунок не исчезает? Этим вопросом заинтересовались ученые. Их выводы читайте в статье “Рамблера”.

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Кожа состоит из семи слоев, которые защищают мышцы, кости и органы. Чтобы разгадать тайну татуировок, нам нужно обратить внимание на два важных слоя – эпидермис и дерму.

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Самый верхний слой кожи — это эпидермис. Он похож на защитное покрытие, которое действует как барьер против инфекций. В нем нет кровеносных сосудов. Клетки эпидермиса постепенно мертвеют и “сбрасываются”, но при этом мы не истекаем кровью.

Эпидермис зависит от дермы в отношении своих потребностей в питательных веществах и утилизации отходов. Кроме того, почти 70% генов, кодирующих белок, находятся в коже.

Вторым важным слоем является дерма, которая находится под эпидермисом и состоит из соединительной ткани. Дермальный слой далее делится на две части — сосочковую область и ретикулярную.

Первый представляет собой поверхностную область, прилегающую к эпидермису, а второй – более глубокую и толстую область дермы. В дерме также содержатся сальные и потовые железы, волосяные фолликулы, нервные окончания, лимфатические сосуды, макрофаги и CD4 + Т-клетки.

След от ручки на любой части вашего тела естественным образом исчезнет через несколько дней, потому что чернила ручки не проникают в кожу так глубоко, как чернила татуировки. Паста остается только на эпидермисе.

Процесс нанесения татуировки обычно включает в себя введение наночастиц чернильных пигментов в дерму кожи. Чернила проникают и накапливаются в сосочковом участке дермального слоя. И естественной реакцией кожи будет восстановление. Поэтому у любой татуировки есть период заживления.

Присутствие инородных частиц чернил активирует иммунную систему тела, что является одной из причин, почему недавно сделанная татуировка опухает.

Лейкоциты — это “воины”, стоящие на страже вашего здоровья. Макрофаги присутствуют в дерме. Они обнаруживают, фагоцитируют и уничтожают бактерии и другие инородные тела, попадающие в организм. Макрофаги же поглощают частицы чернил, попавшие в их вакуоли. Ферменты, присутствующие в вакуолях, легко разлагают бактерии, но не влияют на частицы чернил.

Поскольку макрофаги не способны вызвать иммунный ответ против наночастиц, макрофаги сдерживают атаку системы, оставаясь на месте и удерживая чернила в ловушке в вакуоли. Этот процесс позволяет чернилам оставаться в дерме почти навсегда.

При этом свободные чернила, высвобождаемые при гибели макрофагов, дают сигналы для вновь образованных макрофагов, чтобы те прибыли на их место. Так чернила снова захватываются новыми лейкоцитами. Этот цикл выпуска-возвращения продолжается бесконечно, в результате чего татуировки остаются на месте навсегда.