Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+12° в 
USD 61.43EUR 61.57
Войти в почту
52 минуты назад

Медики заявили, что метаболит граната помогает в борьбе с колоректальным раком

Газета.Ru

Исследователи из Франкфуртского университета им. Гете в Германии смогли определить новый подход к терапии колоректального рака с помощью метаболита граната. Работа была опубликована в журнале Immunity.

Как гранат помогает в борьбе с колоректальным раком
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Метаболит - это продукты метаболизма каких-либо соединений. В этом исследовании ученые рассматривали уролитин А, который образуется в результате трансформации эллаговой кислоты, которая содержится в гранате, кишечными бактериями. Оказалось, что это вещество устойчиво улучшает функцию иммунных клеток в их борьбе с колоректальным раком.

После лечения уролитином А иммунные клетки, называемые Т-клетками, становятся мощными иммунными стволовыми клетками, которые благодаря своей способности к делению постоянно снабжают иммунную систему омоложенными, неистощенными Т-клетками.

"Наши результаты особенно интересны, потому что основное внимание уделяется не опухолевой клетке, а иммунной системе, естественной защите от рака. Все еще не хватает надежных терапевтических подходов по усилению иммунного ответа. Возможно, улучшая комбинированную терапию с существующими методами иммунотерапии, исследование открывает значимые возможности для дальнейшего применения в клинике", - отметили ученые.

По словам ученых, их исследование поможет улучшить терапию колоректального рака, а также других видов рака.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители