Как гранат помогает в борьбе с колоректальным раком

Исследователи из Франкфуртского университета им. Гете в Германии смогли определить новый подход к терапии колоректального рака с помощью метаболита граната. Работа была опубликована в журнале Immunity.

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Метаболит - это продукты метаболизма каких-либо соединений. В этом исследовании ученые рассматривали уролитин А, который образуется в результате трансформации эллаговой кислоты, которая содержится в гранате, кишечными бактериями. Оказалось, что это вещество устойчиво улучшает функцию иммунных клеток в их борьбе с колоректальным раком.

После лечения уролитином А иммунные клетки, называемые Т-клетками, становятся мощными иммунными стволовыми клетками, которые благодаря своей способности к делению постоянно снабжают иммунную систему омоложенными, неистощенными Т-клетками.

"Наши результаты особенно интересны, потому что основное внимание уделяется не опухолевой клетке, а иммунной системе, естественной защите от рака. Все еще не хватает надежных терапевтических подходов по усилению иммунного ответа. Возможно, улучшая комбинированную терапию с существующими методами иммунотерапии, исследование открывает значимые возможности для дальнейшего применения в клинике", - отметили ученые.