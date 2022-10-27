Датские ученые разработали укол, помогающий снизить вес

Новый препарат позволяет уменьшить массу тела на 10%.

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О новой разработке ученых пишет издание Daily Mail. Препарат пока что носит рабочее название BI456906. Он воздействует на систему, отвечающую за аппетит, и позволяет пациенту ощущать чувство сытости.

Вещество воздействует на организм таким образом, чтобы он выработал определенный уровень гормона глюкагоноподобного пептида-1, который обычно выделяется после насыщения и контролирует уровень сахара в крови человека.