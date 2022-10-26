Правда ли, что алкоголь заставляет тянуться к острой пище

Исследование, результаты которого были представлены на Международном конгрессе по ожирению в Мельбурне, показало, что алкоголь действительно может повлиять на тягу к пикантной пище. Однако он далеко не всегда способствует увеличению веса.

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Доктор Аманда Греч из Университета Сиднея вместе с коллегами изучила, как алкогольные напитки влияют на аппетит человека и на его тягу к определённым видами пищи. Известно, что алкоголь в принципе повышает аппетит, особенно к острой пище.

В ходе недавних исследований было доказано, что гормона FGF-21, который повышает тягу к белкам и подавляет тягу к сладкому, становится больше в организме после употребления спиртного. Кроме того, белок сам по себе хорошо насыщает.

После анализа информации о 9 341 человеке (все они - участники Австралийского национального обследования питания и физической активности) оказалось, что люди, употребляющие алкоголь, также ели больше пикантных блюд, чем те, кто не пил спиртное.

При этом примерно 2/3 людей, которые пили алкоголь, выбирали продукты с большим количеством белка и низким содержанием жиров и углеводов (нежирное мясо, птица, рыба и морепродукты, бобовые, орехи и пр.). В среднем в день они потребляли 1749 ккал.

Также 1/3 участников, которые употребляли алкогольные напитки, выбирали вредные продукты, содержащие мало белка и много жира. Это чипсы, чесночный хлеб, колбасные рулетики и т.п. Такие люди уже в день в среднем потребляли 3051 ккал, и со временем это может сказаться на их весе.

Учёные пришли к выводу, что алкоголь действительно стимулирует аппетит, но его употребление вовсе не обязательно приводит к увеличению веса.