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8 минут назад

В США хотят вывести более опасный штамм вируса оспы обезьян

runews24.ru

Американские ученые хотят вывести более опасный штамм вируса оспы обезьян. Для этого они планируют скрестить два штамма вируса, говорится в статье, опубликованной в Science.org.

В США хотят вывести более опасный штамм вируса оспы обезьян
Фото: runews24.rurunews24.ru

Опыты проведут в правительственной лаборатории США в штате Мэриленд. Полученный штамм будет намного смертоноснее. После его выведения вирусологи испытают вирус на лабораторных мышах.

Считается, что новый штамм поможет им разработать действенную вакцину против вируса оспы обезьян.

При этом другие ученые против таких экспериментов, так как считают их небезопасными. Если вирус вырвется наружу, он вызовет новую эпидемию, говорят противники идеи.

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