В США хотят вывести более опасный штамм вируса оспы обезьян

Американские ученые хотят вывести более опасный штамм вируса оспы обезьян. Для этого они планируют скрестить два штамма вируса, говорится в статье, опубликованной в Science.org.

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Опыты проведут в правительственной лаборатории США в штате Мэриленд. Полученный штамм будет намного смертоноснее. После его выведения вирусологи испытают вирус на лабораторных мышах.

Считается, что новый штамм поможет им разработать действенную вакцину против вируса оспы обезьян.