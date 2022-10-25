Как натянутая улыбка поднимает настроение

Большинство из нас привыкли улыбаться искренне, когда на душе радостно или весело, но мало кто специально "выдавливает" улыбку из себя. Однако ученые выяснили, что даже натянутая улыбка способна поднимать настроение и, как следствие, улучшать самочувствие.

Фото: Кадр из фильма "Эйс Вентура: Розыск домашних животных" Кадр из фильма "Эйс Вентура: Розыск домашних животных"

Подробнее о том, как это работает – в материале "Рамблера".

Группа исследователей под руководством ученого из Стэнфордского университета Николаса Коулза провела эксперимент при участии 3878 человек. Подопытных разделили на три группы и попросили по-разному активировать "мышцы улыбки". Первая группа держала во рту ручку, не касаясь ее губами, вторая имитировала голливудскую улыбку, а третья пыталась двигать уголки губ к ушам и приподнимать щеки, используя только мышцы лица.

Вместе с тем половина каждой группы выполняла задание, глядя на веселые изображения животных, цветов и фейерверков, а другая половина смотрела в пустой экран. Чтобы скрыть цель испытания, ученые попросили добровольцев решить простые математические задачи. После выполнения каждого задания участники оценивали, насколько они счастливы.

В ходе работы эксперты выявили увеличение уровня счастья среди тех, кто имитировал улыбку и работал мышцами лица. У людей из первой группы никаких изменений не наблюдалось. По мнению ученых, это связано с тем, что им приходилось постоянно сжимать зубы, что не характерно для естественной улыбки.

По мнению специалистов, данный эксперимент подтверждает гипотезу о том, что эмоции человека так или иначе связаны с движениями мышц или другими физическими ощущениями. Причем работает это в обе стороны и касается как позитивных эмоций, так и негативных:

"Натянутая улыбка может сделать людей счастливыми, а нахмуренные брови могут заставить рассердиться; таким образом, сознательное переживание эмоций должно хотя бы частично основываться на телесных ощущениях",