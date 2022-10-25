Разработан тип антибиотиков для уничтожения «супербактерий»

Ученые химического факультета Университета Умео создали новый класс антибиотиков, предназначенный для борьбы с устойчивыми к лечению бактериями (так называемыми «супербактериями»). Об этом сообщаетPhys.org.

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По словам исследователей, разработка под названием GmPcides свою эффективность в уничтожении грамположительных бактерий. Микробы данного типа с трудом поддаются воздействию уже известных препаратов.

В ходе экспериментов новые лекарства не только останавливали деление микроорганизмов, но и убивали их самих.

Ученые считают, что GmPcides могут сыграть решающее значение в таких областях медицины как хирургия, лечение рака и интенсивная терапия, а также помогут справиться с пневмонией, хламидиозом и прочими бактериальными инфекциями.

Данные антибиотики можно использовать как отдельно, так и в сочетании с другими лекарствами.