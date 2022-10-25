Разработан тип антибиотиков для уничтожения «супербактерий»

Ученые химического факультета Университета Умео создали новый класс антибиотиков, предназначенный для борьбы с устойчивыми к лечению бактериями (так называемыми «супербактериями»). Об этом сообщаетPhys.org.
По словам исследователей, разработка под названием GmPcides свою эффективность в уничтожении грамположительных бактерий. Микробы данного типа с трудом поддаются воздействию уже известных препаратов.
В ходе экспериментов новые лекарства не только останавливали деление микроорганизмов, но и убивали их самих.
Ученые считают, что GmPcides могут сыграть решающее значение в таких областях медицины как хирургия, лечение рака и интенсивная терапия, а также помогут справиться с пневмонией, хламидиозом и прочими бактериальными инфекциями.
Данные антибиотики можно использовать как отдельно, так и в сочетании с другими лекарствами.
По словам автора исследования, профессора Фредрика Альмквиста, он и его коллеги надеются защитить с помощью GmPcides людей от бактерий, которые становятся все более стойкими к обычным препаратам.