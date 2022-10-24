Что на самом деле находится в вашем пупке

Большинство из нас не уделяют должного внимания пупку, а между тем, по подсчетам исследователей Северной Каролины, в пупке обитает больше 2000 бактерий. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

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Из 2368 бактерий, содержащихся в пупке, 1458 из них почти не изучены. Ученые до сих пор не выяснили, за что отвечают данные бактерии и необходимы ли они для нормального функционирования организма.

В пупке накапливается столь много бактерий потому, что даже у тех людей, которые тщательно следят за гигиеной, пупок редко попадает под душ.

Изучая пупок, ученые обнаружили у одного из испытуемых уникальный вид бактерий, который ранее находили исключительно в почве отдельных регионов Японии. Удивительно то, что данный испытуемый в Японии никогда не был.

В мазках у другого подопытного нашли два вида экстремофилов, которые, как правило, обитают в ледяных шапках гор и термальных источниках.