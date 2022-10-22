Ученые назвали способ создания лекарств против рака и вирусов

Так, ученые нашли способ искусственного выращивания "зомби-гриба", который нарушает циркадные ритмы, систему восприятия запахов и передачу нейромедиаторов. Благодаря этому он заставляет насекомое искать место для распространения спор.

Несмотря на то, что гриб опасен для насекомых, человеку он может принести пользу. Содержащееся в нем вещество кордицепин способно лечить широкий спектр заболеваний, включая рак. Однако в природе он встречается слишком редко, а в лабораторных условиях биологам до сих пор вырастить его не удавалось.