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1 час назад

Ученые назвали способ создания лекарств против рака и вирусов

СОВА

Так, ученые нашли способ искусственного выращивания "зомби-гриба", который нарушает циркадные ритмы, систему восприятия запахов и передачу нейромедиаторов. Благодаря этому он заставляет насекомое искать место для распространения спор.

Ученые назвали способ создания лекарств против рака и вирусов
Фото: СОВАСОВА

После выполнения задачи насекомое умирает из-за прорастания гриба.

Несмотря на то, что гриб опасен для насекомых, человеку он может принести пользу. Содержащееся в нем вещество кордицепин способно лечить широкий спектр заболеваний, включая рак. Однако в природе он встречается слишком редко, а в лабораторных условиях биологам до сих пор вырастить его не удавалось.

Сегодня ученые нашли способ выращивания гриба, что даст возможность начать массовое производство и протестировать его на людях в качестве лекарства.

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