Ученые: частички кожи могут снижать активность противовирусного покрытия

Микробиологи из Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании выяснили, что противовирусная активность средства, широко используемого в вагонах метро, сильно зависит от того, на какой материал его наносят. Результаты опубликованы на сервере препринтов bioRxiv. Ученые оценили противовирусную эффективность покрытия на основе четвертичного аммониевого соединения, которое начали широко использовать в Великобритании во время пандемии COVID-19.

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В предыдущих исследованиях сообщалось об эффективности этого средства в промышленных, медицинских и бытовых условиях против SARS-CoV-2, а производители заявили об эффективности средства при нанесении на любые поверхности. В новом исследовании для оценки противовирусной эффективности продукта в качестве заменителя SARS-CoV-2 использовали бактериофаг ɸ6. Оказалось, что эффективность сильно зависит от типа покрытия. Средство уничтожало вирус при нанесении на нержавеющую сталь, АБС-пластик и полистирол. При нанесении на стекло эффективность была непостоянна. Но даже на подходящих материалах эффективность средства может быть снижена.

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Частички эпидермиса, которые люди оставляют на поручнях в транспорте, ученые имитировали, нанеся слой бычьего сывороточного альбумина или эмбриональной бычьей сыворотки на поверхности. Альбумин не помешал действию средства, зато сыворотка снизила его противовирусную активность. Хотя риск передачи SARS-CoV-2 после кратковременного контакта с зараженной поверхностью невелик, он возрастает, когда люди касаются большего количества загрязненных поверхностей. Передача вируса, таким образом, зависит от плотности людей в помещении и продолжительности их пребывания.