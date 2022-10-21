Разработана новая методика диагностики рака кишечника

Новый метод диагностики рака кишечника на ранних стадиях по анализу крови пациента разработали томские ученые.

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Онкология кишечника входит в ТОП-3 самых распространенных видов рака. Это заболевание сложно обнарудить, часто диагностика происходит уже на поздней стадии.

Сибирские ученые обнаружили новый маркер, который указывает на наличие этой болезни. Им выступают экзосомы. Так называются внеклеточные везикулы (пузырьки) диаметром 30 – 100 нанометров, которые дают возможность клеткам осуществлять обмен информаций. Для их анализа специалисты использовали метод двухфотонной микроскопии, сообщает МИР 24.

Для постановки окончательного диагноза этот метод недостаточен, но шансы на обнаружение онкологии значительно возрастают.

В Московском областном онкологическом диспансере начал работать новый линейный ускоритель для проведения лучевой терапии пациентам с онкозаболеваниями. Новый прибор позволяет увеличить доступность радиотерапии для пациентов со злокачественными образованиями, передает РИАМО.