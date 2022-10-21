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3 часа назад

Биологи помогли мышам отказаться от вкусной еды, отключив у них определенных нейроны

Газета.Ruиещё 1

Ученые обнаружили в головном мозге мышей группу нейронов, которые активировались в ответ на жирную и сладкую пищу и заставляли животных есть, даже если они не были голодны. Работа опубликована в журнале Nature Neuroscience.

Биологи помогли мышам отказаться от вкусной еды
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как и большинство людей, мыши предпочитают продукты с высоким содержанием жира и сахара. Как и люди, они могут поедать их для удовольствия, а не ради выживания. Когда команда отключила определенные нейроны в миндалевидном теле, мышей перестала привлекать жирная и сладкая пища. При этом они не только перестали набирать вес, но и в целом стали намного здоровее и активнее.

Область мозга, называемая миндалевидным телом, отвечает за сильные эмоции, в том числе страх. Они планируют составить карту того, как эти клетки мозга реагируют на различные виды пищи, и посмотреть, что делает их такими чувствительными. Теперь команда изучает способы манипулирования нейронами, которые запускают гедонистическое переедание. Терапия, нацеленная на эти нейроны, возможно, улучшит лечение ожирения с минимальными побочными эффектами.

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