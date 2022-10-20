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9 минут назад

Биологи выяснили, что реакция мозга на еду после стресса отличается у худых и полных людей

Газета.Ru

Исследователи из Университета Джонса Хопкинса обнаружили, что активация зон мозга, отвечающих за пищевой самоконтроль после сильного стресса, отличается у худых и полных людей. Работа опубликована в журнале PLOS ONE.

Реакция мозга на еду после стресса отличается у худых и полных людей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В исследовании приняли участие 29 взрослых (16 женщин и 13 мужчин), 17 из которых страдали ожирением, а 12 были худыми. Участники прошли два фМРТ-сканирования мозга после психического и физиологического стресс-тестов.

Во время обоих сканирований участникам по очереди демонстрировали позиции меню, написанного на доске. Чтобы максимизировать реакцию мозга, исследователи попросили участников представить вкус, запах и вид каждой пищи. Также участников спрашивали, насколько сильно они хотят каждый продукт, и считают ли они, что им не следует есть его.

В стресс-тестах обе группы участников продемонстрировали похожую активацию на пищевые сигналы в областях мозга, связанных с вознаграждением и когнитивным контролем (орбитофронтальная кора). Но люди с ожирением продемонстрировали большую активацию зон вознаграждения.

Тем не менее полные и худые несколько различались по своим реакциям мозга. Люди с ожирением демонстрировали меньшую активацию когнитивного контроля, особенно когда думали о высококалорийное еде вроде жареного сыра. А у худых участников, активация самоконтроля была тем слабее, чем сильнее был стресс.

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