Эксперт рассказал о создании вакцины от африканского вируса Ласса

Вакцину от африканского вируса Ласса создали в НИЦ им. Гамалеи, о препарате рассказал глава Центра Александр Гинцбург.

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Эксперт рассказал, что вирус Ласса эндемичен для Центральной и Западной Африки, как и вирус Эбола. Вакцина была создана по аналогичным принципам.

Он отметил, что новая вакцина является векторной и двухкомпонентной. Оценивать эффективность нового препарата пока рано, но ожидания медицинского сообщества высоки.

— Созданная нами вакцина от Эболы показала эффективность в районе 95-99 процентов. А вирусы родственные, и вакцина создана по тому же принципу. Так что есть основания предполагать, что и препарат от вируса Ласса будет столь же эффективен, — рассказал Гинцбург в комментарии «Радио 1».