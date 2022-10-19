Выяснилось, что остатки древнего вируса активны во всех тканях человека

Ученые из Университета Тафтса в Бостоне обнаружили, что остатки древних вирусов в геноме человека активны как в здоровых тканях, так и в больных. Исследование опубликовано в журнале PLOS Biology.

Фото: InScience InScience

Проникновение вирусов в сперматозоиды или яйцеклетки может привести к включению вирусных генов в геном хозяина. Генетические остатки древних вирусов, известные как эндогенные ретровирусы человека (HERV), составляют около 8% генома человека. Хотя большинство HERV больше не заразны, их РНК была связана с некоторыми видами рака. Исследователи использовали данные из проекта Genotype Tissue and Expression. Эта база данных включает информацию о продуктах генов из 54 различных типов тканей, собранных почти у 1000 человек.

Авторы обнаружили транскрипты вируса HML-2 во всех типах тканей, а особенно высокий уровень наблюдался в тканях мозжечка, гипофиза, яичек и щитовидной железы. Результаты демонстрируют, что активность HML-2 не ограничивается больными или раковыми тканями, и это имеет важное клиническое значение. Например, при использовании экспрессии HML-2 в качестве биомаркера рака или мишени для терапии необходимо учитывать фоновую экспрессию в здоровых тканях.