Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+13° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
24 минуты назад

Биологи выяснили, что остатки древнего вируса активны во всех тканях человека

Газета.Ru

Ученые из Университета Тафтса в Бостоне обнаружили, что остатки древних вирусов в геноме человека активны как в здоровых тканях, так и в больных. Исследование опубликовано в журнале PLOS Biology.

Выяснилось, что остатки древнего вируса активны во всех тканях человека
Фото: InScienceInScience

Проникновение вирусов в сперматозоиды или яйцеклетки может привести к включению вирусных генов в геном хозяина. Генетические остатки древних вирусов, известные как эндогенные ретровирусы человека (HERV), составляют около 8% генома человека. Хотя большинство HERV больше не заразны, их РНК была связана с некоторыми видами рака. Исследователи использовали данные из проекта Genotype Tissue and Expression. Эта база данных включает информацию о продуктах генов из 54 различных типов тканей, собранных почти у 1000 человек.

Авторы обнаружили транскрипты вируса HML-2 во всех типах тканей, а особенно высокий уровень наблюдался в тканях мозжечка, гипофиза, яичек и щитовидной железы. Результаты демонстрируют, что активность HML-2 не ограничивается больными или раковыми тканями, и это имеет важное клиническое значение. Например, при использовании экспрессии HML-2 в качестве биомаркера рака или мишени для терапии необходимо учитывать фоновую экспрессию в здоровых тканях.

Эволюционно более древние вирусы HML-2 показали самые высокие уровни экспрессии в тканях человека, что может указывать на то, что активность более молодых фрагментов может подавляться клетками человека для предотвращения синтеза их белков.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители