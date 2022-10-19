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1 час назад

Найден способ избавить больных диабетом от инсулиновой зависимости

Lenta.ru

Исследовательская команда из Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании (США) нашла способ избавить больных диабетом от инсулиновой зависимости. Результаты работы опубликованы в Diabetes Care.

Найден способ избавить диабетиков от инсулиновой зависимости
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В процессе исследования 72 добровольцам с диабетом первого типа пересадили островки Лангерганса от здоровых доноров. Участники были разделены на две группы: те, кто получил только островки (48), и те, кому трансплантировали клеточные скопления после пересадки почки (24). Спустя восемь лет наблюдений у большей части испытуемых островки продолжали функционировать. Более того, из 75 процентов тех, кто смог отказаться от инсулинотерапии после операции, больше половины сохранили свою независимость от ввода гормона.

Вместе с тем для процедуры необходимо гораздо меньшее количество донорских поджелудочных желез. В дальнейшем специалисты планируют получить лицензию FDA (Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США).

В сентябре американские ученые испытали бионическую поджелудочную железу с технологией автоматической доставки инсулина.

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