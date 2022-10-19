Найден способ избавить диабетиков от инсулиновой зависимости

В процессе исследования 72 добровольцам с диабетом первого типа пересадили островки Лангерганса от здоровых доноров. Участники были разделены на две группы: те, кто получил только островки (48), и те, кому трансплантировали клеточные скопления после пересадки почки (24). Спустя восемь лет наблюдений у большей части испытуемых островки продолжали функционировать. Более того, из 75 процентов тех, кто смог отказаться от инсулинотерапии после операции, больше половины сохранили свою независимость от ввода гормона.