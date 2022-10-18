Правда ли, что у мужчин больше факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний

Новое масштабное исследование показало, что и для мужчин, и для женщин факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний в основном одинаковы.

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В исследовании участвовали 155 724 человека из 21 страны на пяти континентах. Изученными факторами риска были метаболические (такие как высокое кровяное давление, ожирение и диабет), поведенческие (табакокурение и диета) и психосоциальные (экономическое положение и депрессия).

Было обнаружено, что метаболические факторы риска одинаковы у обоих полов, за исключением высоких значений липопротеинов низкой плотности (ЛПНП, часто называемых плохим холестерином), где связь с сердечно-сосудистыми заболеваниями была сильнее выражена у мужчин.