Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+10° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
1 час назад

Правда ли, что у мужчин больше факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний

Ferra.ruиещё 1

Новое масштабное исследование показало, что и для мужчин, и для женщин факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний в основном одинаковы.

Правда ли, что у мужчин больше факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В исследовании участвовали 155 724 человека из 21 страны на пяти континентах. Изученными факторами риска были метаболические (такие как высокое кровяное давление, ожирение и диабет), поведенческие (табакокурение и диета) и психосоциальные (экономическое положение и депрессия).

Было обнаружено, что метаболические факторы риска одинаковы у обоих полов, за исключением высоких значений липопротеинов низкой плотности (ЛПНП, часто называемых плохим холестерином), где связь с сердечно-сосудистыми заболеваниями была сильнее выражена у мужчин.

Депрессивные симптомы были ещё одним фактором риска, который оказался более значимым у мужчин, чем у женщин. С другой стороны, связь между плохим питанием и сердечно-сосудистыми заболеваниями была более тесной у женщин. А курение, хоть и более распространено среди мужчин, столь же пагубно для женщин. В целом же, сходств было больше, чем различий.

Наука,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители